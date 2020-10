Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision fracassante prise par Bartomeu ?

Publié le 27 octobre 2020 à 21h00 par A.C.

Très critiqué ces derniers mois, le président Josep Maria Bartomeu aurait pris une décision forte.

En place depuis janvier 2014, Josep Maria Bartomeu n’a jamais été autant critiqué que maintenant. Les échecs du FC Barcelone en Ligue des Champions ces dernières années, un recrutement jugé hasardeux, mais surtout les critiques de Lionel Messi ou encore Luis Suarez, ont fragilisé la position du président barcelonais. Ils sont donc nombreux à réclamer son départ, mais Bartomeu a récemment expliqué que cette option n’est pas envisagée. « La démission ne m'a jamais traversé l'esprit » a en effet assuré le président du Barça, qui voit arriver les élections à grands pas.

Bartomeu aurait posé ses démissions !