Mercato - Barcelone : Demission, motion de censure… Bartomeu sort du silence !

Publié le 26 octobre 2020 à 22h00 par D.M. mis à jour le 26 octobre 2020 à 22h02

Ce lundi, Josep Maria Bartomeu a fait le point sur sa situation et sur son avenir, alors qu’un vote de défiance devrait avoir lieu dans les prochains jours afin de sceller son futur au poste de président du FC Barcelone.

Président du FC Barcelone depuis janvier 2014, Josep Maria Bartomeu pourrait ne pas passer l’année à son poste. La fin de saison décevante de l’équipe première et le feuilleton Lionel Messi ont laissé des traces et ont placé le dirigeant dans une situation inconfortable. Alors que le club connait de gros problèmes financiers, Bartomeu a perdu la confiance des socios. Les opposants au président actuel ont réussi à obtenir un nombre suffisant de signatures pour déclencher le vote d’une motion de censure qui pourrait précipiter son départ. Toutefois, la presse espagnole indiquait que le responsable catalan pourrait quitter son poste ce lundi, notamment si la Generalitat de Catalogne maintenait le vote de défiance les 1 ers et 2 novembre. Finalement, Josep Maria Bartomeu est resté à son poste. Mais pour combien de temps encore ?

« La démission ne m'a jamais traversé l'esprit »