Mercato - Barcelone : Une date cruciale est fixée dans ce gros dossier à 0€ !

Publié le 19 février 2022 à 20h00 par La rédaction

Convoité par le FC Barcelone pour une arrivée libre lors du prochain mercato estival, César Azpilicueta n’a pas encore pris sa décision. S’il doit encore rencontrer ses dirigeants, le capitaine de Chelsea devrait bientôt annoncer son choix.

En fin de contrat en juin prochain avec Chelsea, César Azpilicueta pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure loin de Londres. Très intéressés par le latéral de 32 ans, les dirigeants du FC Barcelone voudraient l’attirer, pour renforcer un poste où Oscar Mingueza et Sergino Dest peinent à convaincre cette saison. Si rien n’est encore joué, la décision finale pourrait être communiquée très prochainement.

Une décision prise entre mars et avril ?