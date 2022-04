Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est enfin fixé dans ce dossier XXL !

Publié le 19 avril 2022 à 19h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Noussair Mazraoui devrait s’engager en faveur du Bayern Munich, malgré l’intérêt du FC Barcelone.

Désireux de retrouver les sommets de l’Europe, le FC Barcelone souhaite se renforcer à de nombreux postes. Cependant, l’état des finances barcelonaises ne devrait pas permettre de réaliser de grosses transactions, et Joan Laporta regarde avec attention du côté des joueurs en fin de contrat. Dans le secteur défensif, Andreas Christensen va notamment rejoindre librement la Catalogne cet été, mais le Barça ne compte pas s’arrêter là, et a également jeté son dévolu sur Noussair Mazraoui. Apparu à 33 reprises avec l’Ajax Amsterdam cette saison, l’international marocain a séduit les Blaugrana , qui se seraient cependant fait doubler sur ce dossier. En effet, les bonnes performances du latéral de 24 ans auraient également tapées dans l’œil d’un autre géant européen, qui devrait prochainement boucler son arrivée.

Mazraoui se rapproche du Bayern Munich

Selon les informations de Fabrizio Romano, le Bayern Munich ne serait plus qu’à quelques détails d’enregistrer l’arrivée libre de Noussair Mazraoui. Un accord verbal aurait déjà été trouvé entre les deux parties, et cette opération devrait être finalisée dans les jours qui arrivent. D’après le journaliste, il ne manquerait plus qu’à établir les primes dont l’international marocain pourrait bénéficier, ainsi qu’à vérifier les contrats.