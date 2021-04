Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour au Bayern Munich pour Coutinho ? La réponse

Publié le 30 avril 2021 à 15h00 par La rédaction

Comme annoncé par la presse anglaise, Philippe Coutinho devrait prochainement s'engager avec Everton. Contrairement à ce qu'avaient annoncé certains médias, un retour au Bayern Munich n'aurait jamais été d'actualité.

Recruté contre un chèque de 135M€ en janvier 2018, Philippe Coutinho a fortement déçu en Catalogne. Auteur de bonnes prestations lors de son passage à Liverpool, l’international brésilien n’a jamais été performant sous les ordres de Ronald Koeman et le FC Barcelone chercherait à le vendre lors du prochain mercato estival. Selon The Sun , la formation blaugrana aurait trouvé une solution puisque le média annonce ce vendredi le départ de Coutinho à Everton pour un transfert estimé à 40M€. Une opération qui pourrait faire les affaires du club catalan, fragilisé par la crise du Covid-19 et à la recherche de fonds dans l’optique du prochain mercato estival.

Le Bayern Munich a tourné la page Coutinho