Mercato - Barcelone : Un recrutement galactique à 0€ pour Koeman ?

Publié le 21 janvier 2021 à 5h00 par T.M.

Avec des caisses vides, le FC Barcelone n’a pas une énorme marge de manoeuvre pour le recrutement. Néanmoins, malgré cette situation, le club catalan pourrait frapper très fort et ce pour 0€.

A cause de la pandémie de coronavirus, les clubs européens accusent un énorme manque à gagner. Et même les plus grosses écuries ne sont pas épargnées. Le FC Barcelone a d’ailleurs frappé de plein fouet par cette crise. En manque cruel de moyens, le club catalan a dû revoir ses plans pour son recrutement. L’été dernier, le Barça n’a d’ailleurs pas pu recruter tous les joueurs qu’il voulait, devant notamment faire une croix sur Memphis Depay et Eric Garcia. Sans argent, les Blaugrana ne peuvent donc pas se renforcer. Toutefois, lors du prochain mercato estival, cela pourrait ne plus être un problème.

Une arrivée massive de joueurs libres ?