Mercato - Real Madrid : Énorme problème en vue pour Zidane avec Alaba ?

Publié le 20 janvier 2021 à 9h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2021, David Alaba devrait vraisemblablement quitter le Bayern cet été. De nombreux clubs sont sur le coup, dont le Real Madrid et Barcelone, très bien positionnés. Si les Merengues sont les plus avancés, rien n’est encore fait et le Barça a encore toutes ses chances.

David Alaba, sous contrat avec le Bayern jusqu’en juin 2021, ne devrait pas prolonger. Par conséquent, les grands noms européens se sont précipités sur le dossier, notamment Liverpool, le PSG, Barcelone et le Real Madrid. Si le latéral gauche reconverti défenseur central aurait déjà passé une visite médicale, elle aurait été seulement pour son assurance personnelle. Pour l’heure, c'est le club merengue qui aurait l’avantage dans les négociations. Très avancés sur le dossier, Florentino Pérez et Zinédine Zidane ont à coeur de faire signer l’Autrichien, surtout en cas de départ de Sergio Ramos, qui n’a toujours pas prolongé non plus et qui est également en fin de contrat au Real Madrid. Mais le rival barcelonais n’est pas loin et rien ne serait joué pour autant. Avec de grosses difficultés défensives, Barcelone cherche du renfort défensif à tout prix. Et le joueur de 28 ans serait une très bonne solution.

« Il dit à son agent qu’il veut jouer soit pour le Barça, soit pour le Real Madrid »