Mercato - Barcelone : Un nouvel obstacle dans le dossier Werner ?

Publié le 15 avril 2020 à 23h30 par A.C.

Le FC Barcelone devrait voir un nouvel adversaire faire irruption dans la course à Timo Werner, attaquant du RB Leipzig suivi notamment par le FC Barcelone, Liverpool et le Real Madrid.

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Timo Werner attise énormément de convoitises. Le jeune buteur du RB Leipzig serait en effet dans le viseur de Liverpool, du FC Barcelone, mais également du Real Madrid, du Bayern Munich, de la Juventus et de l’Inter. Du côté de Leipzig on a récemment assuré que Werner ne songeait aucunement à un départ, mais un nouvel acteur pourrait bien changer les choses.

Werner, priorité de Rangnick au Milan AC