Mercato - Barcelone : Un nouveau revers pour le Barça ?

Publié le 7 août 2020 à 23h00 par La rédaction

À la recherche d’un nouveau numéro 9 pour succéder à Luis Suarez (33 ans), le FC Barcelone multiplie les pistes, mais l’une d’elles pourrait vite s’éloigner dans les prochains jours.

Depuis quelque temps, le FC Barcelone est à la recherche d’un attaquant de pointe. Si Martin Braithwaite est arrivé cet hiver, il n’a pas convaincu et pourrait même repartir dès cet été. Le Barça poursuit donc ses recherches. Le nom de Lautaro Martinez a souvent été cité mais c’est aussi celui de Pierre-Emerick Aubameyang, récent vainqueur de la FA Cup, qui pourrait être finalement retenu par la direction catalane.

Une prolongation imminente