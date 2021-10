Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur de Klopp s’offre à Joan Laporta !

Publié le 7 octobre 2021 à 21h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est en quête de renforts pour son attaque, le club catalan pourrait ne pas avoir de mal à s’attacher les services d’un joueur de Liverpool.

Après avoir perdu Leo Messi au terme de son contrat et Antoine Griezmann lors de la dernière journée du mercato, le FC Barcelone aimerait renforcer son attaque au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Dans cette optique, le club catalan est annoncé avec insistance sur les traces de Dani Olmo, même s’il n’est pas certain que le RB Leipzig sera disposé à le laisser filer en milieu de saison. Et si jamais cette piste échoue, le FC Barcelone pourrait avoir une solution pour se retourner facilement.

Divock Origi propose ses services au Barça