Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un intérêt de longue date pour ce protégé de Guardiola ?

Publié le 22 mars 2020 à 20h00 par A.D.

Pour renforcer la défense de Quique Setién, Éric Abidal voudrait attirer Aymeric Laporte vers le FC Barcelone l'été prochain. Selon la presse espagnole, le pensionnaire de Manchester City serait une piste de longue date du club catalan.

Le Barça aurait remarqué Aymeric Laporte bien avant son transfert à Manchester City en janvier 2018. Selon les informations de Mundo Deportivo , divulguées ce dimanche matin, Éric Abidal voudrait frapper fort lors du prochain mercato estival. Pour ce faire, le secrétaire technique du FC Barcelone aurait l'intention de se jeter sur Aymeric Laporte, protégé de Pep Guardiola à Manchester City.

Zubizarreta aurait échoué avec Aymeric Laporte