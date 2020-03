Mercato - Barcelone : Abidal aurait bougé ses pions pour cet espoir !

Foot - Mercato - Barcelone

Intéressé par le profil de Jérémie Boga depuis plusieurs semaines, le Barça aurait pris contact avec l’entourage de l’ailier de Sassuolo. Mais gare au Napoli et à Chelsea dans cette opération…

Le marché italien n’échapperait pas à Éric Abidal. Le secrétaire technique du Barça aurait inscrit le nom de Jérémie Boga sur sa short-list depuis quelques semaines. Le jeune ailier de Sassuolo, notamment passé par Rennes, serait donc dans le viseur du FC Barcelone en vue du mercato estival. Rien ne sera facile pour les Blaugrana . Le Barça devra se débarrasser de Naples et de Chelsea, les Blues disposant d’une clause de rachat afin de rapatrier Jérémie Boga. À moins que Barcelone se soit déjà activé dans ce dossier.

Conformément aux informations de Nicolò Schira, via Twitter , le FC Barcelone se serait récemment renseigné auprès des proches de Jérémie Boga. Le journaliste italien précise également que le jeune joueur (23 ans) de Sassuolo serait enclin à rejoindre un grand club cet été, tout en confirmant l'intérêt de Chelsea. Sport , de son côté, explique que le Barça étudierait l’éventuelle signature de Jérémie Boga. Les Catalans auraient un accord avec la formation italienne pour les transferts. À suivre...

Jeremie #Boga pronto a volare in una big in estate: da gennaio #Napoli è in pressing sul #Sassuolo. Negli ultimi giorni anche il #Barça ha chiesto informazioni all’entourage del giocatore. Sullo sfondo il #Chelsea che può pareggiare offerte e riportarlo a Londra. #calciomercato