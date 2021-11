Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup est tombé à l’eau cet été !

Publié le 11 novembre 2021 à 4h30 par T.M.

Si Raheem Sterling est toujours annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour cet hiver, le joueur de Manchester City aurait très bien pu débarquer dès cet été. Explications.

A cause d’une terrible crise financière, le FC Barcelone n’a pas eu une énorme marge de manoeuvre pour se renforcer cet été. Malgré tout, Memphis Depay, Eric Garcia ou encore Sergio Agüero ont rejoint le club catalan. Mais Joan Laporta ne manquait pas d’idées pour étoffer encore un peu plus l’effectif du Barça. Et après Garcia et Agüero, il aurait bien aimé encore aller piocher à Manchester City, avec notamment un intérêt prononcé pour Raheem Sterling.

Sterling a dit non !