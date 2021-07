Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme ultimatum lancé à Ousmane Dembélé ?

Publié le 16 juillet 2021 à 10h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, le club catalan ne voudrait pas faire la moindre faveur à l’international français s’il refuse de renouveler son bail.

Un nouveau feuilleton Ousmane Dembélé a lieu depuis maintenant plusieurs semaines mais, cette fois, ce n’est pas pour un départ du FC Barcelone. En effet, l’international français a retrouvé des couleurs la saison dernière en Catalogne en s’imposant sous les ordres de Ronald Koeman. C’est donc la question d’une prolongation de contrat qui serait à l’étude désormais, son bail actuel expirant le 30 juin 2022, soit dans un peu moins d’un an. Ainsi, la direction du Barça aurait prévu de prochainement s’entretenir avec ses agents afin d’étudier la chose et éviter tout risque de départ libre.

Ousmane Dembélé sera mis de côté s’il ne prolonge pas