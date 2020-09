Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse opération à 40M€ pour relancer l’arrivée de Depay ?

Publié le 16 septembre 2020 à 19h30 par Dan Marciano

Ronald Koeman a indiqué que le FC Barcelone devait se séparer de joueurs avant de passer à l’offensive dans le dossier Memphis Depay. Et Nelson Semedo pourrait jouer un rôle crucial dans l’arrivée du joueur de l’OL.

Le FC Barcelone a traversé une fin de saison mouvementée. Entre la crise du Covid-19 qui a impacté ses finances du club et la lourde défaite face au Bayern Munich en Ligue des champions, la fin du dernier exercice n’a pas été de tout repos pour les dirigeants catalans qui n'ont pas hésité à opérer des choix forts. Quique Setién a laissé sa place à Ronald Koeman qui est arrivé en Catalogne avant des idées claires. Le technicien néerlandais a tout de suite imprimé sa marque et a souhaité procéder à des changements dans l’effectif. Le Néerlandais voudrait se séparer de nombreux joueurs lors de ce mercato dont Luis Suarez. L’attaquant uruguayen ne rentre pas dans les plans de Ronald Koeman et a de grandes chances de quitter le FC Barcelone et ce, malgré la piste Juventus qui s’éloigne. D’ici le 5 octobre, date de la fin du mercato, les responsables blaugrana voudraient mettre la main sur un attaquant et Memphis Depay figurerait parmi les priorités du club.

Semedo, la clé pour le transfert de Depay ?

Alors que la presse espagnole évoquait une possible prolongation de contrat au FC Barcelone, Nelson Semedo pourrait finalement quitter le club catalan cet été. Le latéral droit, qui a pourtant obtenu du temps de jeu à la fin de la saison dernière, ne rentrerait pas dans les plans de Ronald Koeman et devrait être contraint de mettre fin à son aventure trois ans après son arrivée. Selon El Chiringuito , l’agent du latéral droit Jorge Mendes disposerait de plusieurs offres venant d’Angleterre et pourrait prochainement les transmettre aux responsables catalans. Selon le journaliste Quim Domenech, il serait question notamment d’une offre de 40M€ pour Nelson Semedo. Le FC Barcelone espérerait boucler le départ du Portugais au plus vite afin de passer à l’attaque dans le dossier Depay. En effet, l’argent récolté devrait permettre aux dirigeants catalans de financer l’arrivée de l’international néerlandais et de répondre aux exigences de l’OL. Le FC Barcelone semble déterminé à mettre la main sur le joueur de l’OL lors de ce mercato et le club lyonnais pourrait avoir bien du mal à le conserver en cas d'offre satisfaisante. Une arrivée qui, par ailleurs, pourrait éteindre définitivement la piste Lautaro Martinez, annoncé pourtant depuis plusieurs mois comme la grande priorité du Barça.

