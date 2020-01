Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une issue inévitable dans le dossier Aubameyang ?

Publié le 6 janvier 2020 à 1h30 par La rédaction

L'ancien joueur d'Arsenal Nigel Winterburn a jugé qu'un départ de Pierre-Emerick Aubameyang est inévitable.

Les rumeurs envoyant Pierre-Emerick Aubameyang à Barcelone se sont calmés récemment. Pourtant, le joueur pourrait ne pas avoir changé d'avis quant à son avenir à Arsenal. De plus, son contrat ne court que jusqu'en 2021, soit dans un an et demi. Une échéance qui donne l'avantage à Pierre-Emerick Aubameyang dans le rapport de force avec Arsenal. Pour l'ancien Gunner Nigel Winterburn, le départ d'Aubameyang d'Arsenal semble inéluctable.

« Si le joueur veut partir, il partira »