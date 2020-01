Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eriksen, Bale... Cet incroyable échange proposé à Zidane !

6 janvier 2020

Alors que Christian Eriksen semble prendre la direction de l'Inter, Paul Robinson, un ancien joueur de Tottenham juge qu'un échange entre Gareth Bale et Christian Eriksen serait idéal.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Christian Eriksen semble se diriger vers l'Inter. Mais le joueur sera libre en juillet et peut prendre tout le temps d'attendre d'éventuelles offres avant de s'engager. Le Real Madrid pourrait être intéressé, d'autant que Zinedine Zidane souhaite renforcer son milieu de terrain depuis l'été dernier. Et pour Paul Robinson, ancien gardien de Tottenham, la situation serait idéale pour réaliser un échange avec Gareth Bale, en difficulté au Real Madrid.

« Ce serait l'accord parfait »