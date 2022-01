Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce point important qui a fait la différence pour Philippe Coutinho...

Publié le 5 janvier 2022 à 19h00 par La rédaction

Très loin du niveau qu'il affichait il y a quelques années, Philippe Coutinho se rapprocherait de plus en plus d'un départ du FC Barcelone. Un club de Premier League serait en pole position pour le récupérer, et cela grâce à un certain Steven Gerrard.

Afin de se bâtir une équipe capable de renouer avec le succès, le FC Barcelone mise énormément sur le marché des transferts. Joan Laporta explorerait quelques pistes pour renforcer l’effectif de Xavi. Mais le président catalan compterait également sur certains départs afin d’alléger la masse salariale de la formation blaugrana . Ainsi, Joan Laporta aurait placé quelques noms sur sa liste des transferts sur laquelle figurerait Philippe Coutinho. Recruté en 2018, le Brésilien n’a jamais réellement répondu aux attentes placées en lui, alors qu’il est arrivé en Catalogne avec le statut de successeur de Neymar, parti au PSG. De ce fait, sur ce mercato hivernal, le FC Barcelone aimerait se séparer de Philippe Coutinho et le joueur n’a jamais semblé si proche d’un départ. Plusieurs équipes seraient intéressées par le profil du milieu offensif de 29 ans, dont Aston Villa qui voudrait s’attacher les services du Brésilien sous la forme d’un prêt de 6 mois selon la Cadena COPE . D’ailleurs, un élément serait en train de faire pencher la balance en faveur de l’actuel 13e de Premier League.

Steven Gerrard donnerait l’avantage à Aston Villa dans le dossier Coutinho