Mercato - Barcelone : Un club de Ligue 1 aurait ciblé ce successeur de Valverde !

Publié le 22 décembre 2019 à 12h30 par H.G.

Alors que Marcelo Gallardo est annoncé comme un possible successeur d’Ernesto Valverde, l’AS Monaco aurait tenté d’approcher le technicien de River Plate pour remplacer Leonardo Jardim.

En dépit de bons résultats en Espagne, Ernesto Valverde n’a jamais fait l’unanimité auprès des suiveurs du FC Barcelone. L’ancien entraineur de l’Athletic Club est fréquemment pointé du doigt pour la qualité du jeu produit par son équipe, loin des standards de beau jeu historique du Barça, ainsi que pour son manque de confiance envers les jeunes sortis de la Masia . Les deux éliminations cataclysmiques des Blaugrana ces des dernières années, face à l’AS Roma et à Liverpool après deux remontadas, n’ont en rien calmé les critiques à l’encontre d’Ernesto Valverde. C’est pourquoi la question de sa succession est fréquemment revenue avec insistance, et particulièrement ces derniers temps dans la mesure où son contrat au FC Barcelone prendra fin à l’issue de la saison et qu’il apparait peu probable que l’option pour une saison supplémentaire présente dans son bail soit levée par les Catalans en fin de saison. Pour le remplacer, le Barça aurait coché les noms de plusieurs techniciens, parmi lesquels figurerait celui de Marcelo Gallardo. L’entraîneur de River Plate est un homme très courtisé, et aurait d’ailleurs même été récemment sondé par un grand club français.

Gallardo aurait refusé les avances de l’AS Monaco