Mercato - Barcelone : Un cadre de Xavi est fixé pour son avenir !

Publié le 13 mai 2022 à 1h00 par La rédaction

Pilier de l'effectif du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen ne sera pas vendu cet été, et serait considéré comme intransférable.

Arrivé au FC Barcelone en juillet 2014, Marc-André ter Stegen n’a toujours pas quitté la cage catalane. Apparu à 325 reprises, l’international allemand a toujours disposé de la pleine confiance de ses entraineurs après le départ de Claudio Bravo, et Jasper Cillessen ou Neto n’ont pas réussi à s’emparer de la place de numéro 1. Toutefois, alors que le gardien de 30 ans s’est montré moins convaincant lors des dernières saisons, quelques rumeurs de départ ont vu le jour. Cependant, le Barça ne compte pas se séparer du natif de Mönchengladbach.

