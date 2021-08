Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un grand danger pour Laporta avec Renato Sanches ?

Publié le 3 août 2021 à 13h10 par La rédaction

Intéressé par Renato Sanches pour étoffer son milieu de terrain, le Barça va devoir faire face à la concurrence de Liverpool qui souhaiterait faire du Portugais le remplaçant de Georginio Wijnaldum.

Même si les finances du FC Barcelone sont loin d’être dans le vert, Joan Laporta continue de scruter toutes les opportunités sur le marché des transferts. Au milieu de terrain notamment. Avec le départ annoncé de Miralem Pjanic et l’avenir très incertain d’Ilaix Moriba, Ronald Koeman aura besoin d'un nouvel élément. Et comme révélé par le10sport.com, le Barça est très intéressé par Renato Sanches, le milieu du LOSC. Mais en plus de Tottenham, un autre cador de Premier League n’aurait pas abandonné l’idée d’attirer l’international portugais.

Liverpool toujours dans la course

A en croire les informations de Nicolo Schira, Liverpool serait toujours intéressé par Renato Sanches. A la recherche d’un remplaçant à Georginio Wijnaldum, Jürgen Klopp aurait jeté son dévolu sur l’ancien joueur du Bayern Munich. Grosse concurrence pour Barcelone car Lille pourrait demander au moins 30M€ pour libérer Renato Sanches, somme difficile à mettre pour le club catalan. Encore faut-il être sûr que Ronald Koeman souhaite attirer le Portugais, car l’entraîneur néerlandais ne semblait pas emballé…