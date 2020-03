Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un boulevard pour la vente XXL de Dembélé !

Publié le 30 mars 2020 à 13h30 par La rédaction

Avec Jürgen Klopp, le FC Barcelone dispose d’une piste chaude et sérieuse pour Ousmane Dembélé. Les deux hommes s’adorent et veulent à nouveau collaborer ensemble. Parfait pour organiser un beau transfert cet été.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Ousmane Dembélé. Régulièrement blessé, l’international français n’a jamais réussi à réellement s’imposer du côté du FC Barcelone, qu’il a rejoint à l’été 2017 en provenance de Dortmund. Un départ de l’ancien Rennais semble désormais envisageable, lui qui pourrait se relancer dans un nouveau championnat. Et une piste semble plus sérieuse que jamais…

Jürgen Klopp, l’élément crucial du dossier ?