Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel proche de recruter une pépite du Barça ?

Publié le 26 août 2021 à 14h00 par La rédaction

Sur le départ du FC Barcelone, Ilaix Moriba serait suivi par le RB Leipzig et Chelsea. Le jeune milieu de terrain guinéen a même passé le week-end à Londres la semaine dernière.

En plus de la perte colossal de Lionel Messi, Joan Laporta pourrait dire adieu à un autre joueur formé au FC Barcelone : Ilaix Moriba. Après avoir été promu en équipe première, le jeune milieu de terrain a rendu la confiance accordée sur le terrain. Très performant, Ilaix Moriba attisait déjà les convoitises, à un an de la fin de son contrat. Ce qui explique la volonté du Barça de le prolonger. Mais à cause de la gourmandise de ses représentants, les négociations seraient à l’arrêt et il est difficile d’imaginer un dénouement heureux pour le club catalan.

Ilaix Moriba a passé le week-end à Londres