Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu aurait pris une décision radicale pour trois stars !

Publié le 5 juin 2020 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato ne s’annonce pas très mouvementé en raison de la crise du coronavirus, le FC Barcelone aurait pris la décision de déclarer uniquement trois joueurs comme étant intransférables…

Le Barça se tiendrait prêt à négocier pour ses joueurs la saison prochaine. Dans le cadre des opérations pour Lautaro Martinez ou encore Miralem Pjanic, annoncés comme les deux dossiers prioritaires des Blaugranas pour la saison prochaine, plusieurs joueurs pourraient être inclus dans les transactions, afin de faciliter ces opérations juste après la crise du coronavirus qui a frappé le monde entier. Cependant, le Barça aurait décidé de désigner trois de ses joueurs comme étant intransférables la saison prochaine…

Messi, De Jong et Ter Stegen ne partiront pas