Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ter Stegen aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 7 septembre 2020 à 9h30 par A.D.

En fin de contrat en juin 2022, Marc-André Ter Stegen ne s'est pas encore vu offrir la prolongation de contrat XXL qu'il réclame. Malgré tout, le gardien allemand ne se voit pas quitter le Barça pour autant et espère y finir sa carrière. De son côté, Josep Bartomeu attendrait avec impatience que la crise économique, liée au Covid-19, prenne fin pour étendre le bail de Marc-André Ter Stegen.

En fin de contrat en juin 2022, Marc-André Ter Stegen aurait déjà discuté d'une prolongation de contrat avec le FC Barcelone. Désireux de poursuivre son aventure avec le club blaugrana, l'international allemand réclamerait un salaire qui fera de lui le gardien le mieux payé au monde. Toutefois, le Barça n'aurait pas les ressources nécessaires pour répondre à ses attentes. Et ce, à cause du coronavirus et de l'énorme crise qu'elle a provoqué. Malgré tout, Marc-André Ter Stegen n'aurait pas du tout l'intention d'aller voir ailleurs.

Ter Stegen n'aurait d'yeux que pour le Barça