Mercato - Barcelone : Une décision surprenante prise pour Ter Stegen ?

Publié le 17 août 2020 à 21h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé de longue date que Marc André ter Stegen est en discussions pour prolonger son contrat au FC Barcelone, l’avenir du portier allemand serait encore loin d’être scellé.

Arrivé au FC Barcelone en 2014, Marc André ter Stegen s’est progressivement imposé comme le portier indiscutablement titulaire dans les buts du club catalan. Le gardien de 28 ans n’a eu de cesse de progresser au fil du temps, au point de devenir un magnifique dernier rempart réalisant de nombreux exploits dans un secteur défensif du Barça défaillant. Seulement voilà, si ses performances sont excellentes, sa situation contractuelle inquiète au plus haut point. Et pour cause, Marc André ter Stegen est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, et les négociations pour sa prolongation trainent en longueur depuis maintenant plusieurs mois. Et alors que l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach aurait de fortes prétentions financières pour renouveler son bail au FC Barcelone, cela pourrait le conduire à prendre la porte contre toute attente.

Marc André ter Stegen ne serait pas vu comme un joueur intouchable !