Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Suarez revient sur le départ brutal de Valverde !

Publié le 21 mars 2020 à 19h00 par La rédaction

Alors qu'Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions en janvier dernier, Luis Suarez est revenu sur l'éviction de l'ancien coach catalan.

Blessé au genou depuis le 10 janvier, Luis Suarez a eu le temps d’assister au licenciement d’Ernesto Valverde avant de se faire opérer. Ce départ a fait suite à une défaite du FC Barcelone face à l’Atlético Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Les Catalans étaient pourtant encore en course pour le titre en Liga et qualifiés pour les huitièmes de finales de la Ligue des Champions, mais l’ancien entraîneur de Bilbao n’a pas résisté à cette défaite. Le numéro 9 de Barcelone est revenu sur cette décision.

« Cela a suscité quelques inquiétudes au sein de la direction »