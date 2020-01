Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce de Setién sur ce départ imminent au Barça !

Publié le 29 janvier 2020 à 23h00 par La rédaction

Proche de s’engager avec la Roma, Carles Pérez aurait reçu un bon de sortie de la part de Quique Setién. L’entraîneur du Barça n’a pas démenti cette information en conférence de presse.

L’arrivée de Quique Setién pourrait déjà avoir un impact sur l’effectif du Barça. Selon plusieurs médias catalans, l’entraîneur de Barcelone aurait indiqué à Carles Pérez (21 ans) qu’il ne comptait pas sur lui. Il lui aurait même demandé de se trouver une porte de sortie cet hiver, si possible. Et l’agent du joueur n’a pas chômé puisque Carles Pérez serait sur le point de s’engager avec la Roma pour une somme avoisinant les 15M€. Il resterait néanmoins à déterminer si le Barça bénéficiera ou non d’une clause de rachat pour son futur ex-joueur.

« Il s'agit d'une décision commune »