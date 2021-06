Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sergio Agüero est déjà validé par un cadre de Koeman !

Publié le 12 juin 2021 à 1h30 par La rédaction

Alors qu’il vient de débarquer officiellement à Barcelone, Sergio Agüero a déjà reçu le soutien de Gerard Piqué. Le défenseur espagnol semble satisfait de l’arrivée de l’Argentin dans les rangs catalans.

Le FC Barcelone entame une refonte d’effectif pour redevenir une équipe compétitive au plus haut niveau européen. Joan Laporta est déjà actif dans de nombreux dossiers et a réalisé un premier gros coup en faisant venir librement l’attaquant argentin Sergio Agüero, qui est également un ami de Lionel Messi, ce qui pourrait motiver ce dernier à rester en Catalogne. Gerard Piqué s’est exprimé sur cette arrivée, et semble plutôt satisfait.

Gerard Piqué valide la venue d’Agüero