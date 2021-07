Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce protégé de Koeman annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 31 juillet 2021 à 7h00 par La rédaction

Arrivé au Barça il y a un an, Sergiño Dest souhaiterait continuer son aventure catalane. Le jeune américain a dévoilé ses ambitions pour la saison prochaine, clôturant donc les rumeurs de départ.

L’été dernier, le FC Barcelone a tenté d’insuffler un élan de jeunesse à son effectif. Plusieurs jeunes joueurs ont rejoint les rangs du club catalan : Sergiño Dest, Pedri et Francisco Trincao. Pari plutôt réussi car hormis le dernier cité, les deux autres ont su s’imposer comme des titulaires importants. A tel point que Sergiño Dest attirerait de nouveau l’œil des écuries étrangères. L’AS Monaco, le Bayern Munich ou le Borussia Dortmund, le jeune américain a le choix. Mais le latéral droit du Barça sait déjà où il jouera la saison prochaine.

« J’espère jouer le plus de matchs possible cette saison »