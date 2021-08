Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti sur le départ ? La réponse !

Publié le 1 août 2021 à 19h10 par Th.B.

Ayant jusqu’ici refusé de partir à chaque fois que le FC Barcelone souhaitait se séparer de lui, Samuel Umtiti aurait revu sa position et serait enclin à partir en prêt.

Et si Samuel Umtiti quittait enfin le FC Barcelone cet été ? Depuis sa blessure au genou dans la foulée du Mondial en Russie en 2018, le champion du monde tricolore n’a plus jamais retrouvé la forme physique adéquate pour prétendre à une place de titulaire au sein de la charnière centrale du FC Barcelone. De ce fait, et alors qu’il a prolongé son contrat en juin 2018, le Barça a constamment tenté de se séparer du Français à chaque mercato estival depuis. Et cet été, l’administration Joan Laporta pourrait bien réussir où l’ancien président Josep Maria Bartomeu avait échoué à plusieurs reprises.

Umtiti prêt à quitter le FC Barcelone !