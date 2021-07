Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman et Simeone ont tranché pour Antoine Griezmann !

Publié le 11 juillet 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’un retour d’Antoine Griezmann du côté de l’Atlético de Madrid a dernièrement été évoqué dans le cadre d’un échange impliquant Saúl Niguez, les entraineurs des deux clubs verraient d’un bon oeil cette opération.

Lionel Messi est maintenant libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier. Pourtant, l’envie de prolonger au FC Barcelone ne manquerait pas si l’on en croit les divers échos parus dans les médias. Mais voilà, sa prolongation serait tout simplement impossible à boucler pour le club catalan en l’état en raison de l’état de ses finances. Concrètement, la masse salariale du Barça est bien trop élevée, et cela l’empêche tout simplement d’enregistrer un renouvellement du bail de Lionel Messi ainsi que d’enregistrer officiellement les arrivées de ses recrues estivales actuelles. En conséquence, le FC Barcelone doit absolument vendre dans les plus brefs délais pour régler le problème afin de conserver son homme providentiel, et ce alors que le Paris Saint-Germain veillerait en coulisses dans l’optique de l’accueillir s’il finit par ne pas prolonger. Ainsi, dans ce contexte des plus délicats, c’est Antoine Griezmann qui pourrait être sacrifié par Joan Laporta. Un départ du Français lui permettrait effectivement de se délester de ses conséquents émoluments, chose qui aiderait alors grandement pour renouveler ensuite Lionel Messi.

Antoine Griezmann contre Saúl Niguez, un échange gagnant-gagnant