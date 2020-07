Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Suarez... Ce constat sans appel sur l'avenir du Barça !

Publié le 18 juillet 2020 à 23h00 par La rédaction

Lionel Messi et Luis Suarez font partie des éléments indispensables du FC Barcelone, mais Rivaldo pense déjà à la suite.

Le Barça se repose depuis des années sur une ossature constituée de joueurs comme Lionel Messi, Luis Suarez, Gerard Piqué ou encore Sergio Busquets. Mais le temps passe et les leaders prennent de l’âge. Alors que le Barça avait anticipé il y a quelques années l’avenir de Lionel Messi en recrutant Neymar, les aléas du football ont bouleversé les plans du club blaugrana. Pour Rivaldo, il est à nouveau temps de penser à la succession de Lionel Messi et de Luis Suarez.

Rivaldo souhaite voir le Barça se renouveler