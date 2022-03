Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retournement de situation pour cet indésirable de Xavi ?

Publié le 3 mars 2022 à 23h30 par A.C.

Arrivé sous les indications de Ronald Koeman, Sergiño Dest ne semble pas vraiment avoir convaincu Xavi lors de son arrivée... mais les choses semblent avoir évolué.

Un énorme coup de balai semble se préparer au FC Barcelone ! La presse catalane assure que Xavi aurait donné les noms des joueurs qu’il ne veut plus voir au club la saison prochaine et Sergiño Dest en ferait notamment partie. L’Américain n’aurait en effet pas du tout convaincu le coach du Barça... bien au contraire, puisque Daniel Alves a été appelé à l’aide cet hiver et le poste de latéral droit devrait être confié à un autre joueur la saison prochaine. Il s’agirait en effet de Noussair Mazraoui, dont le contrat avec l’Ajax Amsterdam se termine en juin prochain.

Sergiño Dest pourrait finalement être gardé