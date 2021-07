Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s'active au Barça pour l'avenir de Griezmann !

Publié le 22 juillet 2021 à 0h30 par D.M.

Le FC Barcelone essaye de trouver une porte de sortie à Antoine Griezmann. Le PSG serait intéressé par le champion du monde 2018, tout comme de nombreux clubs de Premier League.

Antoine Griezmann est invité à trouver un nouveau club. Recruté contre un chèque de 120M€ en 2019, l’international français est poussé vers la sortie à cause d’un certain Lionel Messi. En effet, le FC Barcelone doit impérativement vendre plusieurs joueurs et alléger sa masse salariale pour pouvoir prolonger le contrat de l’Argentin. Touchant un salaire important, Antoine Griezmann ne sera pas retenu. Depuis plusieurs jours, il est question d’un échange entre le joueur français et Saul Niguez (Atlético), mais cette opération aurait pris du plomb dans l’aile. Une situation qui pousse Joan Laporta à étudier d’autres options.

Griezmann dans le viseur de plusieurs équipes anglaises