Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Juve… Vers un incroyable scénario à la Wijnaldum pour Memphis Depay ?

Publié le 10 juin 2021 à 22h30 par B.C.

Après avoir laissé échapper Georginio Wijnaldum vers le PSG, le FC Barcelone souhaiterait rapidement officialiser l’arrivée de Memphis Depay. Et malgré des discussions avancées, le club culé redouterait un nouvel échec.

Libre à la fin du mois, Memphis Depay va quitter l’OL et rejoindra prochainement un nouveau club, dont l’identité reste encore un mystère. « J e suis seulement concentré sur le match face à l’Ukraine. Je ne veux pas parler de cela. Je veux faire un bon tournoi », a confié le Néerlandais ce jeudi. Pour l’heure, c’est le FC Barcelone qui tiendrait la corde dans ce dossier, puisque les négociations seraient avancées entre le club culé et l’attaquant, mais rien n’est encore joué. En effet, Mundo Deportivo assure que la Juventus est également très intéressée par Memphis Depay et aurait dégainé une offre supérieure à celle des Blaugrana tandis que le PSG serait toujours à l’affût, alors que le club a officialisé ce jeudi l’arrivée de Georginio Wijnaldum. Ce dernier était pourtant tout proche du Barça, et cela susciterait l’inquiétude des Catalans.

Le Barça a peur pour Memphis Depay