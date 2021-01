Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Memphis Depay, il n’y a pas de doute pour son avenir !

Publié le 22 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Piste de Ronald Koeman depuis son arrivée au FC Barcelone l’été dernier, Memphis Depay n’a pas été un sujet abordé lors de la réunion entre l’entraîneur du Barça et les candidats à la présidence mercredi selon la presse catalane. Néanmoins, l’attaquant de l’OL ne penserait qu’à rejoindre le club blaugrana.

Et si Memphis Depay signait au FC Barcelone à la fin de la saison, moment où son contrat avec l’OL sera arrivé à expiration ? Coéquipier du Néerlandais à Lyon, Houssem Aouar semble voir son ami se diriger vers un départ, une prolongation n’étant pas dans les tuyaux à l’instant T. « Si c’est la dernière saison où je joue avec lui, bien sûr que je serais triste. C’est un grand joueur, je prends énormément de plaisir à jouer avec lui ». De son côté, à l’occasion d’un entretien croisé pour Canal+ diffusé lors du Canal Football Club la semaine dernière, le capitaine de l’OL a clairement laissé la porte ouverte à un grand club et indirectement au FC Barcelone où il est annoncé. « Nous savons que nous jouons dans un grand club, mais nous voulons aller dans l’un des trois plus grands clubs du monde. Vous verrez Houssem, il sera 10 fois meilleur ». Depuis la nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur en août 2020, le technicien néerlandais espérerait voir son compatriote débarquer au FC Barcelone.

Memphis Depay veut le FC Barcelone