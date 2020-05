Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour ce dossier prioritaire, le Barça peut souffler !

Publié le 16 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Le FC Barcelone ferait de Lautaro Martinez sa grande priorité et aurait même délaissé le dossier Neymar pour parvenir à ses fins. Le Barça pourrait souffler, puisque le principal intéressé serait sur la même longueur d’onde que le club blaugrana.

Comme Mundo Deportivo l’a révélé ces dernières heures, le FC Barcelone aurait pris une grande décision. En effet, le club blaugrana aurait décidé de clore le dossier Neymar, compte tenu de la réalité économique actuelle, afin de totalement se focaliser sur l’opération Lautaro Martinez. Pour MD , Lionel Messi a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de son compatriote. « Pour être honnête avec vous, je ne sais pas s'il y a des négociations en cours, ou non, pour lui. Je n'en ai aucune idée. Comme je l'ai déjà dit, Lautaro (Martinez) est un attaquant impressionnant, surtout parce qu'il est très complet : il est puissant, il dribble bien, il marque et sait protéger son ballon... Mais bon, on verra ce qui se passera finalement avec lui et les autres noms qui reviennent » . Le buteur de l’Inter semble donc déjà faire l’unanimité au sein de l'institution catalane et le principal intéressé rendrait bien cette confiance.

Lautaro Martinez ne quitterait l’Inter que pour le Barça