Mercato - Barcelone : Pochettino pose sa candidature au Barça et au Real !

Publié le 4 août 2020 à 0h30 par La rédaction

Mauricio Pochettino a accordé un entretien au journal espagnol El Pais. Décryptage.

Ces dernières heures, Mauricio Pochettino, toujours en quête d’un banc de touche pour la saison prochaine, s’est exprimé dans les médias espagnols, à l’occasion d’une interview accordée au grand quotidien ibérique El Pais . Il a évoqué la possibilité d’entraîner le FC Barcelone, revenant sur sa déclaration faite à l’époque son départ de l’Espanyol Barcelone qu’il n’entraînerait jamais le Barça, et le Real Madrid : « Je ne voulais pas manquer de respect à Barcelone. Vous pouvez dire les choses différemment. L'Espanyol m'a fait un nom. Mais je ne suis pas arrogant et je n'aimais pas faire une telle déclaration. Peut-être que maintenant je ne le dirais pas cela parce que dans la vie on ne sait jamais ce qui va se passer. Nous sommes ouverts à de nouveaux défis et ouvrir un autre horizon serait enrichissant. Pourquoi j’ai refusé le Real Madrid quand ils m’ont contacté ? J’étais heureux à Tottenham et j’avais signé un contrat. Et nous (lui et son staff) avons très bien terminés, notre relation est impeccable. Je dis toujours, sans fausse humilité, que nous avons effectué deux erreurs qui nous ont mené à ce qui s’est passé, après nous espérions aussi un peu plus de soutien et d’assurance pour renverser la situation ».

Pochettino lance un appel

Que faut-il en déduire ? Très clairement, cet entretien accordé à un média espagnol ne doit rien au hasard. Il témoigne de l’envie très nette de Pochettino de retrouver un banc de touche en Espagne, notamment chez l’un des deux géants de la Liga. Le message qu’il adresse est on ne peut plus claire. C’est quasiment un dépôt de candidature.