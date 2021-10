Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pirlo sur le point de filer entre les doigts de Laporta ?

Publié le 7 octobre 2021 à 0h00 par A.C.

Sans club depuis son départ de la Juventus, Andrea Pirlo serait le favori de Joan Laporta pour succéder à Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone.

En dépit des récentes déclarations de Joan Laporta, en Espagne on assure que les temps est compte pour Ronald Koeman. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin prochain, le Néerlandais est très critiqué et en coulisses, son président aurait déjà commencé à lui chercher un successeur. Le favori ne serait autre qu’Andrea Pirlo, qui sort d’une première aventure mitigée à la Juventus et qui semble avoir pris le dessus sur Xavi, dont le retour ne cesse d’être évoqué en Catalogne.

Pirlo pourrait prendre les rênes de Parma