Mercato - Barcelone : Pierre Ménès lâche un énorme conseil à Sadio Mané !

Publié le 28 août 2020 à 5h30 par T.M.

Courtisé par le Real Madrid et désormais associé au FC Barcelone, Sadio Mané a vu Pierre Ménès le conseiller pour son avenir.

A 28 ans, Sadio Mané est actuellement l’une des stars du groupe de Jürgen Klopp à Liverpool. Mais après avoir tout gagné chez les Reds, le Sénégalais pourrait se laisser par un nouveau challenge, d’autant plus qu’il n’arrive pas à se mettre d’accord avec sa direction pour prolonger. Direction l’Espagne ? Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le Real Madrid suite de très près Mané, qui pourrait toutefois filer au FC Barcelone afin de faire oublier Lionel Messi. en effet, selon les dernières informations de TMW , l’attaquant de Liverpool aurait été offert au club catalan. Le début d’un possible feuilleton donc…

« Je lui conseillerais de rester à Liverpool »