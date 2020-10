Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho s’enflamme pour son retour au Barça !

Publié le 10 octobre 2020 à 23h30 par H.G.

Alors qu’il a fait son retour au FC Barcelone cet été après une saison en prêt au Bayern Munich, Philippe Coutinho a une nouvelle fois réitéré son intention de réaliser une grande saison avec le club catalan après son premier passage raté.

C’est avec une valise bien remplie que Philippe Coutinho a quitté le Bayern Munich en août dernier, où le FC Barcelone l’avait envoyé en prêt alors qu’il était en perdition dans son effectif depuis son arrivée en provenance de Liverpool en janvier 2019. Et pour cause, le Brésilien a remporté la Coupe d’Allemagne, la Bundesliga et la Ligue des Champions avec les Bavarois la saison dernière. Cependant, l'écurie allemande a décidé de ne pas exercer son option d’achat fixé à 120 M€, chose qui a conduit Philippe Coutinho à faire son grand retour au Barça cet été. Après son premier passage raté, l’international brésilien se voit donc offrir une seconde chance avec le FC Barcelone, d’autant plus que Ronald Koeman compte grandement sur lui. Ainsi, après un début de saison réussi avec les pensionnaires du Camp Nou, le joueur de 28 ans a une nouvelle fois affirmé qu’il avait la ferme intention de travailler dur pour briller avec le Barça et apporter sa patte à l’écurie barcelonaise.

« J'ai l'intention de pousser l'intensité de mon travail jusqu'à sa limite »