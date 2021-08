Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola cible un gros coup au Barça !

Publié le 21 août 2021 à 9h30 par T.M.

Révélé la saison dernière au FC Barcelone, Ilaix Moriba est actuellement sur la touche en raison de sa situation contractuelle. Alors que son avenir ne semble plus s’inscrire en Catalogne, c’est du côté de Manchester City qu’il pourrait falloir regarder.

Joan Laporta l’a bien fait comprendre, il souhaite de nouveau s’appuyer sur la Masia, centre de formation du FC Barcelone. Alors que de nombreux talents attendent leur tour pour jouer avec le groupe de Ronald Koeman, certains en revanche devraient en sortir. Cela est actuellement le cas d’Ilaix Moriba. La saison dernière, le milieu de terrain de 18 ans avait montré de très belles choses. Mais les choses se sont dégradées cet été au moment de négocier une prolongation. Alors que Moriba est sous contrat jusqu’en 2022, il est ouvert pour continuer avec le Barça, mais réclamerait toutefois un gros salaire. De quoi bloquer la direction blaugrana, pas prête à tous les efforts pour son joueur.

De Barcelone à Manchester City ?