Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Messi ?

Publié le 4 décembre 2020 à 7h00 par Th.B.

Bien qu’un transfert à Manchester City ou au PSG soit dans les tuyaux, Lionel Messi pourrait bien faire faux bond aux deux clubs en restant finalement au FC Barcelone.

Partira, ne partira pas… L’avenir de Lionel Messi semble s’écrire loin du FC Barcelone. En effet, bien que le Barça soit son club de coeur et le seul qu’il ait connu depuis ses débuts en professionnel, Messi cultiverait toujours le désir d’aller voir ailleurs, à l’instar du dernier mercato. Et l’été prochain, ce souhait pourrait se réaliser puisque son contrat arrivera à expiration. Manchester City aimerait sauter sur l’occasion selon David Ornstein alors que le PSG devrait travailler sur ce dossier depuis l’annonce publique de Neymar à ESPN Argentine mercredi soir. Mais le feuilleton Messi nous réserverait son lot de rebondissements et de surprises.

Messi au Barça, ce n’est pas encore fini