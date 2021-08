Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Miralem Pjanic a pris une énorme décision pour son avenir !

Publié le 6 août 2021 à 0h00 par La rédaction

Désireux de retourner à la Juventus, Miralem Pjanic aurait refusé deux offres venant d’autres clubs, en attendant que la Vieille Dame se manifeste.

Avec le départ de Lionel Messi, Joan Laporta ne serait toujours pas en mesure de pouvoir enregistrer les nouvelles recrues du FC Barcelone dans l'effectif pour la Liga et devrait donc poursuivre l'opération dégraissage déjà enclenchée. Miralem Pjanic, arrivé à Barcelone il y a un an, fait partie des joueurs amenés à partir. L’international bosnien n’a jamais convaincu Ronald Koeman qui souhaite déjà s’en séparer. Comme révélé par le10sport.com, le PSG et Chelsea ont été sondés, mais c’est bel et bien à la Juventus que Miralem Pjanic voudrait aller.

Pjanic aurait refusé deux offres