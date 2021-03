Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Agüero… Un premier échec de taille pour Laporta ?

Publié le 10 mars 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone aurait l’intention de tenter de recruter Sergio Agüero, chose qui pourrait conduire Lionel Messi à rester au sein du club catalan, la tâche du Barça avec l’actuel buteur de Manchester City serait déjà compromise.

Élu président du FC Barcelone dimanche dernier face à Victor Font et Toni Freixa, Joan Laporta a ainsi effectué son grand retour à la tête du club catalan qu’il avait déjà présidé entre 2003 et 2010. Cependant, l’avocat de profession ne va pas avoir beaucoup de temps pour savourer et devra rapidement se mettre au travail pour relever le Barça aussi bien sportivement qu’économiquement. Et concernant le projet sportif, deux enjeux majeurs se dégagent. Le premier est bien évidemment la question de l’avenir de Lionel Messi, celui qu’on surnomme La Pulga étant en fin de contrat le 30 juin prochain. S’il a des chances de le convaincre de prolonger comme le10sport.com vous l’a révélé, Joan Laporta ne devra pas chômer pour autant. De plus, le FC Barcelone devra également recruter un successeur à Luis Suarez au cours de la prochaine fenêtre estivale, un an après son départ à l’Atlético de Madrid. L’Uruguayen n’avait pas été remplacé l’été dernier, et le Barça devra donc s’atteler à cette tâche au cours du prochain mercato estival.

Le FC Barcelone jèterait son dévolu sur Sergio Agüero…

Et dans l’optique de succéder à Luis Suarez, le profil de Sergio Agüero semble tout indiqué. Libre le 30 juin prochain, performant depuis des années, et surtout proche de Lionel Messi… autant dire que l’Argentin dispose du profil idéal ! Ainsi, fort logiquement, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur lui. Cette tendance est annoncée depuis un petit moment maintenant, et elle est confirmée ce mercredi par SoccerLink . À en croire le média français, le Barça aurait même d’ores et déjà transmis une offre à l’actuel buteur de Manchester City. En plus de vouloir se renforcer sportivement avec l’éventuelle venue de Sergio Agüero, le FC Barcelone considérerait que son recrutement pourrait influer sur la décision de Lionel Messi de poursuivre sa carrière au sein de son club de toujours en paraphant un nouveau contrat.

… mais l’attaquant argentin souhaiterait rester à Manchester City !