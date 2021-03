Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au coeur des rumeurs, le clan Lionel Messi aurait tranché !

Publié le 10 mars 2021 à 12h15 par Th.B.

Alors que Lionel Messi disposerait de trois options claires en Europe, à savoir le PSG, Manchester City et une prolongation au FC Barcelone, sa famille aurait un ordre de préférence clair pour la saison prochaine.

Partira, ne partira pas… Les informations se succèdent concernant l’avenir de Lionel Messi. Pour rappel, son contrat au FC Barcelone expire en juin prochain, et le capitaine du Barça sera donc dans la possibilité de s’engager gratuitement avec le club de son choix s’il choisissait de ne pas prolonger son engagement contractuel avec l’équipe culé. Pour le moment, aucune décision n’aurait été prise de la part de Messi, permettant au PSG et à Manchester City de garder espoir dans la course à la signature du sextuple Ballon d’or. Néanmoins, sa famille aurait elle déjà listé ses préférences en coulisse.

City hors course, le PSG privilégié en cas de départ, mais priorité à Barcelone