Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération XXL en préparation pour Matthijs de Ligt ?

Publié le 28 mai 2020 à 19h30 par La rédaction

Notamment suivi par le FC Barcelone avant sa signature du côté de la Juventus l’été dernier, Matthijs De Ligt pourrait finalement faire le voyage pour poser ses valises en Espagne. Et le clan catalan serait toujours là…

Et si Matthijs De Ligt passait de l’Italie à l’Espagne ? Courtisé par le FC Barcelone l’été dernier dans le cadre d’un transfert, l’international néerlandais de l’Ajax Amsterdam, et capitaine des Lanciers, avait finalement décidé de se rendre du côté de l’Italie pour signer à la Juventus, et donc rejoindre un Cristiano Ronaldo complètement fan de son profil. Et malgré une première saison réussie du côté de la Juventus, De Ligt pourrait de nouveau se laisser tenter pour un départ. De quoi raviver la flamme au sujet d'un possible transfert vers le Barça ?

Le plan de Frenkie De Jong

Ainsi, comme révélé par Calciomercato , Frenkie De Jong travaillerait dans l’ombre pour tenter de faire venir son ami de toujours, Matthijs De Ligt, du côté du FC Barcelone. En effet, les deux joueurs sont restés très proches, même lorsque leurs chemins se sont séparés l’été dernier lors du départ de chacun d’eux de l’Ajax Amsterdam. Frenkie De Jong serait donc, depuis un certain temps, en train de « planifier une façon de convaincre son ami et ancien coéquipier De Ligt pour qu’ils se retrouvent du côté du Barça ». Il se murmure également depuis plusieurs semaines que Mino Raiola pourrait tenter de trouver une porte de sortie à Matthijs De Ligt pour la saison prochaine, et donc ces informations vont dans ce sens. Un transfert que la Juventus ne verrait pas d’un très bon œil…

De Ligt intransférable ?

Car en effet, la Juventus ne souhaiterait pas se séparer de Matthijs De Ligt. Considéré comme l’une des plus grandes promesses à son poste, le défenseur central international néerlandais a réussi à s’imposer malgré des débuts compliqués du côté de la Juventus, profitant de la blessure de Giorgio Chiellini au genou pour grappiller de plus en plus de temps de jeu au fil des mois. Auteur d’une bonne deuxième partie de saison, après une adaptation difficile au jeu italien, De Ligt aurait déjà affirmé qu’il était heureux à Turin, et qu’il souhaitait y rester pour tenter de s’imposer. Reste à savoir si De Ligt se laissera tenter par l’idée de jouer avec Lionel Messi, après avoir joué avec Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus cette saison…