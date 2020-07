Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Manchester City prêt à tout pour récupérer Lionel Messi ?

Publié le 5 juillet 2020 à 22h30 par La rédaction

Depuis la bombe lâchée en Espagne sur l’avenir de Lionel Messi, la question est de savoir quelle pourrait être la destination du joueur du FC Barcelone. Pour certains, Manchester City devrait être en première ligne.

Dernièrement, Lionel Messi était en discussions avec le FC Barcelone pour une prolongation, étant actuellement sous contrat jusqu’en 2021. Toutefois, le climat est actuellement très compliqué en Catalogne, ce qui ferait considérablement réfléchir La Pulga. C’est ainsi que selon les médias espagnols, le joueur du Barça aurait interrompu les négociations avec sa direction et aurait même fait le choix de partir libre en 2021. Pour faire quoi ensuite ? A 33 ans, Messi est toujours aussi impressionnant et cela intéressera forcément les plus grandes écuries européennes. Une course à laquelle Manchester City devrait prendre part à coup sûr à en croire Graham Hunter, spécialiste du football espagnol pour TalkSport .

« Le propriétaire de Manchester City serait prêt à tout pour le recruter »