Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez lance un énorme ultimatum au Barça !

Publié le 22 septembre 2020 à 19h30 par Amadou Diawara

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Luis Suarez était annoncé du côté de l'Italie, mais il semblerait qu'il soit plutôt parti pour rester en Espagne. El Pistolero aurait trouvé un accord contractuel avec l'Atlético, mais le Barça refuserait de le laisser filer gratuitement chez un concurrent direct. Furieux par le comportement de son club, Luis Suarez voudrait lancer un ultimatum à sa direction.

Alors que le Barça a décidé de révolutionner son organigramme et son effectif, Luis Suarez ne serait plus le bienvenu au sein du club catalan. En effet, le FC Barcelone voudrait se débarrasser de son attaquant de 33 ans lors de ce mercato estival. Ces dernières semaines, le numéro 9 blaugrana était annoncé avec insistance du côté de l'Italie, et notamment vers la Juventus ou encore l'Inter. Mais il semblerait que ces destinations soient aujourd'hui à oublier. Luis Suarez devrait donc rester en Espagne et pourrait rejoindre la ville de Madrid. D'après la presse espagnole, El Pistolero aurait trouvé un terrain d'entente avec l'Atlético pour un contrat de deux saisons à hauteur de 9M€ annuels. Mais alors que l'affaire semblait bouclée, le FC Barcelone aurait mis son veto pour cette transaction.

Bartomeu bloquerait le départ de Luis Suarez vers l'Atlético

Selon les dernières informations de la Onda Cero , Josep Maria Bartomeu serait totalement contre un départ de Luis Suarez vers l'Atlético. Le président du Barça ne voudrait en aucun cas renforcer un concurrent direct en Liga, et encore moins pour une transaction gratuite. De son côté, Luis Suarez n'apprécierait pas du tout l'attitude du FC Barcelone. Comme l'a indiqué ESPN ce mardi, le buteur uruguayen prendrait très mal la décision de sa direction de bloquer son départ vers l'Atlético. En guise de protestation, Luis Suarez aurait prévu de tenir une conférence de presse avec ses avocats pour expliquer qu'il est dans son bon droit. En effet, le numéro 9 du Barça serait autorisé à rejoindre librement le club qu'il souhaite à condition qu'il ne s'agisse pas du PSG, du Real Madrid, de Manchester City, ou de Manchester United. Alors que l'Atlético ne figurerait pas dans cette liste, Luis Suarez se préparerait à lancer énorme ultimatum au FC Barcelone.

L'Atlético ou le Barça pour Luis Suarez ?